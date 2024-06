Тръмп след неясно изречение на Байдън: Не разбрах какво каза накрая, но мисля, че и той не разбра

Президентът на Съединените щати Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в заяви, че се е справил „добре“ в телевизионния дебат в четвъртък срещу „лъжеца“ Тръмп.

Според мнозина анализатори обаче 81-годишният Байдън е изглеждал безсилен и крайно неуверен в дебата срещу своя опонент от Републиканската партия. В определени моменти дори самият Тръмп изпитваше затруднение да разбере някои от тезите на настоящия стопанин на Белия дом.

В един от кръговете с въпроси Байдън бе попитан за ситуацията на границата с Мексико, на което той отвърна колебливо: „Общата инициатива по отношение на това, което ще направим, е повече гранични патрули и повече служители по въпросите на убежището“.

NYT: Демократите в САЩ заговориха за смяна на Байдън след "катастрофалния дебат" с Тръмп

След това модераторът помоли Тръмп за реплика.

Не разбрах какво каза накрая, но мисля, че и той самият не се разбра, каза Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.

На няколко пъти Байдън се прокашля и гласът му звучеше дрезгаво и по-грубо от обикновено, тъй като през последните дни се бореше с грип. Въпреки това няколко източници от Демократическата партия, цитирани от американски медии, вече говорят за „паника“ около колебливото представяне на президента, което оказва голям натиск върху кампанията на демократите преди Конгреса на партията.

Trump: "I really don't know what he said at the end of that sentence; I don't think he knows what he said either." pic.twitter.com/afW9TkIuUV