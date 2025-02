Самолет се преобърна при кацане на летището в Торонто, най-малко 15 души са ранени

© Gettyimages

Самолет катастрофира днес на международното летище „Пиърсън“ в Торонто, в резултат на което бяха ранени най-малко 15 души, сред които и дете. Двама души са в критично състояние, съобщи БТА, цитирайки парамедицинската служба на района Пийл в Канада. Летателната машина се е преобърнала при кацане.

Видеоклип, публикуван от новинарската телевизия "Ченъл 3 Нау", показва как самолетът на "Делта Еърлайнс" е обърнат с корема нагоре върху заснежения асфалт, а от него се отдалечават хора.

JUST ANNOUNCED: Delta Airlines plane crashes at Pearson International Airport, Toronto, Canada on #PresidentsDay #Toronto pic.twitter.com/rNfYgdCaZ6 — AJ Huber (@Huberton) February 17, 2025

На борда е имало 80 души, като всички те са евакуирани. Летищната управа потвърди в "Екс", че е станало произшествие със самолет на "Делта", изпълняващ полет от Минеаполис за Торонто.

Огромна снежна буря връхлетя Източна Канада вчера, а днес регионът все още е обхванат от силни ветрове. „Следя отблизо тежкото произшествие на летище „Пиърсън“, свързано с полет 4819 на „Делта Еърлайнс“ от Минеаполис. Всички 80 пътници на борда са открити. Ще ви информираме за развитието на ситуацията“, заяви министърката на транспорта на Канада Анита Ананд, цитирана от АФП.

„Днес очакваме натоварен ден в нашите терминали с над 130 000 пътници на борда на около 1000 полета. Авиокомпаниите наваксват закъсненията си след снежната буря от този уикенд, която изсипа над 22 см сняг на летището“, съобщи по-рано в "Екс" летищната управа.

Кризисен щаб в Генералното консулство на Република България в Торонто съобщи, че следи ситуацията със самолетната катастрофа на летище “Пиърсън” в канадския град.

В Генералното консулство на Република България в Торонто към този момент не е постъпвала официална информация за пострадали или ранени български граждани.

Екипът на консулска служба сформира специален кризисен щаб във връзка с катастрофата и следи ситуацията.

Българските граждани могат да подават сигнали или да търсят съдействие на следните адреси:

Генерално консулство на Република България в Торонто, Канада

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto,Canada, 65 Overlea Blvd., Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1; +1 416 696 2420;

@BulgariaToronto

Emergency line: +1 416 892 1738

