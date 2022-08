Проверка установи: Байдън не е изоставил съпругата си по време на нейна реч, за да си купи сладолед

На 10 септември 2021 г. Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в и съпругата му посещават училище в столицата Вашингтон. На оригиналното видео се забелязва как държавният глава на САЩ изоставя първата дама, докато тя държи реч за това как да предпазим децата по време на пандемията, но след около 10 секунди отново се връща при нея.

Заради този случай зевзеци в социалните мрежи монтираха мелодия като от пристигането на камион за сладолед, за да се внуши впечатлението, че президентът на Съединените щати я оставя, за да отиде да си купи от леденото изкушение.

Джо Байдън обяви, че има рак, от Белия дом побързаха да го коригират

След този случай от агенция Ройтерс направиха проверка, която установи, че въпросният клип с "пристигането на сладоледения камион" е просто монтаж, за да развесели критиците на Байдън.

В действителност обаче Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в наистина изоставя съпругата си за кратко време по време на речта ѝ, като и до днес не е ясна причината за това, отбелязва Нюзуик.

А това е въпросното монтирано видео с мелодията като от пристигането на камион за сладолед, разпространено в Туитър и отбелязано като манипулативно от социалната мрежа:

