Джо Байдън обяви, че има рак, от Белия дом побързаха да го коригират

Наскоро президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в направи изявление от щата Масачузетс, в което заяви, че поради отсъствието на политики за климатичните промени в миналото, "аз и много други хора имаме рак".

Шокиращата новина веднага взриви социалните мрежи и повдигна въпроса за здравнословното състояние на американския президент, малко преди той да навърши 80 години.

Впоследстие се оказа, че Байдън отново е допуснал един от дежурните си лапсуси. От Белия дом побързаха да внесат яснота по случая и уточниха, че Байдън е имал рак на кожата, от който се е излекувал преди началото на мандата си.

Джо Байдън е с COVID-19

За да успокои населението, от Белия дом разпространиха кратко видео, в което държавният глава на САЩ уверява, че се чувства отлично на фона на новината, че е с COVID-19.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu