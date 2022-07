Актриса от "Елвис" открита мъртва в дома ѝ

Певицата и актриса Шонка Дукуре, която участва в биографичния филм "Елвис", е открита мъртва в дома ѝ в Нашвил, щата Тенеси, предаде Ройтерс, като цитира полицията.

В продукцията на режисьора Баз Лурман тя се превъплъщава в ролята на блус изпълнителката Биг Мама Торнтън.

Дукуре, която е на 44 години, е намерена от едно от двете ѝ малки деца. След като тя не реагирала, детето отишло при съсед и той се обадил на 911, се казва в съобщение, разпространено от полицията.

Предстои да бъде направена аутопсия, за да бъде установена причината за смъртта на Дукуре.

Rest in Peace Shonka Dukureh. Your cover of “Hound Dog” and portrayal of Big Mama Thorton was beautiful.pic.twitter.com/wOunwjBVZ0