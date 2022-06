Хю Джакман е с положителен тест за COVID-19

Актьорът Хю Джакман прекрати изявите си в шоуто "Музикантът" ("The Music Man") на Бродуей заради положителен тест за COVID-19, съобщи Ройтерс.

Австралийската мегазвезда дава положителен тест за новия коронавирус за втори път. Той самият съобщи новината в Туитър късно в понеделник, два дена след като участва в програмата на театралните награди "Тони".

I’ve frustratingly tested positive for Covid. Again. My standby, the amazingly talented Max Clayton will step in for me. Maxi and all the standbys, swings and understudies around the world, you are the true heroes of theater. You give life to the saying “the show must go on”. pic.twitter.com/GpwtreWqX0