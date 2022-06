Поредна стрелба в САЩ, този път на гробище в Уисконсин

Нова стрелба в Съединените щати, този път по време на погребение в гробището Грейсленд в градчето Расийн в щата Уисконсин.

От местната полиция потвърдиха за инцидента в социалните мрежи, но не разкриха колко души са загинали в резултат от стрелбата, но според някои местни медии жертвите са между две и пет.

At 2:26pm there were multiple shots fired at Graceland Cemetery. There are victims but unknown how many at this time. The scene is still active and being investigated.



We will update you when more details become available.



