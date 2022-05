Амбър Хърд призна, че е излъгала под клетва

Съдебната сага Джони Деп - Амбър Хърд става все по-заплетена, след като вчера стана ясно, че актрисата е излъгала под клетва за направено дарение. В момента Деп съди бившата си съпруга в за клевета заради есе, в което тя го описва като насилник, макар и да не споменава името му, предаде БНТ.

След развода им през 2016 г. Деп изплаща на Хърд 7 млн. долара обезщетение. Тя заявява, че ще дари парите на Американския съюз за граждански свободи (American Civil Liberties Union - ACLU) и детската болница в Лос Анджелис. Оттогава тя твърди няколко пъти, включително и под клетва в английски съд през 2020 г., че е дарила пълната сума на двете организации.

Джони Деп с разкрития за Амбър Хърд: Биеше ме по главата, с каквото ѝ падне

Вчера обаче в съда във Феърфакс, щата Вирджиния Амбър Хърд бе подложена на кръстосан разпит от адвокатката на Джони Деп за това дали наистина е дарила парите. Първите няколко пъти актрисата отклонява въпроса, но накрая казва: "За съжаление нямах възможност да ги даря. Обещах да даря всичко, но още не съм го направила, защото Джони ме съди."

Оказва се, че през 2018 г. от името на Хърд на ACLU са изплатени 1,3 млн. долара, като само 350 хиляди са директно от нея. Други две вноски са респективно от Джони Деп (100 хиляди) и и от сметка, приписвана на Илон Мъск (500 хиляди). Това става ясно както от документи, представени от адвокатския екип на Деп, така и от свидетелските показания на директора на ACLU - Терънс Дохърти.

Не е ясно дали Амбър Хърд ще търпи последствия, тъй като е излъгала по време на дело, проведено в Лондон. Според английските закони лъжесвидетелстване под клетва е наказуемо с глоба, пробация или до 7 години затвор.

Depp's attorney Ben Chew's expression...

He hands a sticky note to Vasquez and then she questions #AmberHeard about having the full $7M settlement for 13 months prior to being sued by #JohnnyDepp and she didn't donate it in that amount of time. pic.twitter.com/UhpWudBryc