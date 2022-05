Серия от самоубийства на US самолетоносач

Повече от 200 моряци са напуснали самолетоносача USS George Washington, след като седем члена на екипажа са се самоубили, съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на ръководството на ВМС на САЩ.

Членовете на екипажа се самоубили в рамките на една година. Това е накарало органите на реда да започнат разследване.

Боен кораб на САЩ акостира в Сплит

От ВМС посочват, че всички моряци, които желаят да напуснат кораба, могат да го направят. Самолетоносачът е в недокомплект - от 5000 нужни моряци едва 2700 работели на него. Междувременно тече преместване на моряците във военноморска база.

Командващият ВМС на САЩ Джон Майер уточнява, че резултати от разследването ще има най-рано след седмица.

More than 200 sailors have moved off the USS George Washington aircraft carrier after multiple deaths by suicide among the crew, including three in less than one week in April, according to the Navy https://t.co/PBaY9AR66i