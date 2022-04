Стрелба в метрото в Ню Йорк, има ранени

Незивестен стреля по пътници в метрото в Ню Йорк, съобщава вестник "Дейли мейл", цитирани от Нова телевизия.

По непотвърдена информация ранени са 13 души.

В пиков час тази сутрин мъж, носещ противогаз и оранжев стротелен гащеризон, открил огън в станцията на 36-та улица в Сънсет парк, Бруклин.

GRAPHIC VIDEO: This is the scene at a New York City subway station in Brooklyn after 6 people shot and explosives found pic.twitter.com/DXosJRlpkC