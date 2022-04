Обама посети отново Белия дом, за да се срещне с Байдън

Експрезидентът на САЩ Барак Обама Барак Обама - политик и 44-и президент на САЩ. Роден е на 4 август 1961 г. в Хавай. Той е първият посети Белия дом за пръв път от 2017 г., за да окаже подкрепа на своя приятел и бивш вицепрезидент, сегашния президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Обама посети Байдън по повод 12-ата годишнина от приемането на здравната реформа, станала известна като "Обамакеър", която остава в сила въпреки опитите за отмяната й от страна на републиканци. Освен това той целеше да помогне на опитите на Байдън да разшири обхвата й, за да обхване повече хора, допълва БТА.

Байдън, който се представи с чувство за хумор като вицепрезидент на Обама, заяви, че всички заслуги са на експрезидента. Законът "показва, че надеждата води до промени", подчерта сегашният президент на САЩ.

It’s an honor to welcome my friend President @BarackObama back to the White House. I look forward to discussing the big step we’re announcing today that would expand coverage under the Affordable Care Act for families and lower health care costs for hardworking Americans. pic.twitter.com/FkLnkB96Jt