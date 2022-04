Байдън номинира жена за ръководител на американската Брегова охрана

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в заяви, че е номинирал адмирал Линда Фейгън за командира на Бреговата охрана на САЩ, предаде Ройтерс, с което тя би станала първата жена, заемала този пост.

"Нейното лидерство и почтеност не отстъпват на ничии други", заяви Байдън в Туитър, обявявайки номинацията.

I’m honored to nominate Admiral Linda Fagan as Commandant of the U.S. Coast Guard. Her leadership and integrity are second to none. If confirmed, Adm. Fagan will be the first woman in history to serve as Commandant and the first female service chief.