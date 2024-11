Тръмп си хвана любовница?

Шокиращите любовни бележки, които Натали Харп - известна още като "човешкият принтер" – е изпращала на президента Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, бяха разкрити седмици след историческата му изборна победа.

33- годишната Харп, която е член на антуража на MAGA е изпратила няколко съобщения на новоизбрания президент миналата година, пише RadarOnline.

Известно е, че по време на предизборната кампания Харп е носелa принтер и батерия за новоизбрания президент, за да има хартиени копия на брифингите – с което тя си е спечелила прякора.

Харп за първи път привлече вниманието на Тръмп преди няколко години, след като сподели в социалните мрежи, че е оцеляла от рак на костите. Тя смята, че законът „Правото на опит“, който Тръмп подписа през 2018 г., е спасил живота ѝ.

През 2019 г. тя каза: „Вече не умирам от рак – благодарение на президента Тръмп“. Тръмп я покани да говори на Републиканския национален конгрес през 2020 г. и няколко години по-късно тя се присъедини към неговия екип през 2022 г. като помощник.

Според New York Times, Харп е написала няколко писма до 78-годишния новоизбран президент, които са разтревожили членовете на кръговете на MAGA.

Trump's 'human printer' Natalie Harp has a curiously close relationship to her boss, as reported by the @nytimes https://t.co/DswPDnO4KO pic.twitter.com/txcSYqS67o