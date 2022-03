Байдън: Русия скоро ще отпадне от първите 20 икономики в света

Руската икономика скоро няма да бъде сред 20-те най-големи икономики в света, прогнозира в понеделник президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в.

"Руската икономика беше класирана като 11-та по големина икономика в света преди това нейни нашествие в Украйна. Скоро дори няма да се нареди сред първите 20 икономики в света", написа той в Тиутър" без повече уточнения.

