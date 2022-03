Две жени бяха намушкани до шедьоври в Ню Йорк

Две жени бяха намушкани с нож в Музея на съвременното изкуство в Ню Йорк (МОМА), съобщават световните агенции.

Нападението е било извършено в 16,15 ч. местно време. Заподозреният за атаката е описан от полицията като бял мъж, редовен посетител на музея. Той е имал членска карта за МОМА, но тя била изтекла. Освен това в миналото той е предизвикал два инцидента в музея.

Ранените са служителки на рецепцията на МОМА. Те са откарани в болница и са без опасност за живота. Нападателят избягал и сега се издирва.

До инцидента се стигнало, след като мъжът не бил допуснат да влезе в музея заради изтеклата членска карта и заради проявите му в миналото. Тогава той се ядосал и намушкал двете жени на рецепцията. Те са ранени в гърба, тила и областта на ключицата.

Заради атаката бяха евакуирани на хората от сградата на музея и бяха блокирани околните улици.

