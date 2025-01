Пожарът в Лос Анджелис погълна къщата на Матю Пери

Опустошителна стихия унищожи бившата резиденция на звездата от сериала "Приятели" Матю Пери в Лос Анджелис.

Луксозното имение, разположено в престижния квартал "Пасифик Палисейдс", се превърна в пепел след като пожарите в Калифорния достигнаха района, съобщава "Дейли мейл".

В това имение актьорът прекара последните си дни, преди да почине през октомври 2023 година. Само пет дни преди трагичната си смърт, Пери публикува своята последна снимка в социалната мрежа Инстаграм, на която позира със слушалки в джакузито на вилата си. "И така, топлата вода, която ви заобикаля, кара ли ви да се чувствате добре?", гласи последният му пост.

Огненият ад в Лос Анджелис: Бен Афлек е евакуиран, домовете на Том Ханкс и Стивън Спилбърг опустошени

Луксозната резиденция, която преди 3 месеца бе продадена на строителен предприемач за 8,55 милиона долара, разполагаше с четири спални, пет бани, плувен басейн и джакузи. Според резултатите от аутопсията, публикувани от властите в Лос Анджелис, именно в джакузито е открито тялото на актьора, като причината за смъртта е удавяне вследствие на "силното въздействие" от приема на кетамин, съчетано с коронарна болест на сърцето.

Фенове на актьора изразиха своята скръб в социалните мрежи: "Къщата ти беше унищожена от пожарите в Лос Анджелис. Тъжно е да си помислиш, че всичко, което някога ти е принадлежало, е изчезнало".

