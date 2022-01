Холивудският актьор и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер катастрофира в Лос Анджелис, предаде телевизия Фокс Нюз, като се позовава на портала TMZ. При инцидента е била ранена жена.

По информация на TMZ катастрофата е станала вчера (към 17 ч. местно време) на няколко километра от дома на Шварценегер. Джипът на екшън звездата се е блъснал в Тойота, при което е пострадала жената в нея. На снимки се вижда, че джипът на Шварценегер буквално премазва предната част на другия автомобил.

Актьорът не е пострадал при инцидента. Пострадалата жена е с травма на главата и е хоспитализирана. Шварценегер е заявил, че е изключително притеснен за жената, съобщи БТА, цитирайки TMZ.

