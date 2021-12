Отцепиха района пред централата на ООН в Ню Йорк заради въоръжен мъж

© Getty Images (архив)

Централата на ООН в Ню Йорк беше отцепена от полиция днес заради въоръжен мъж пред оградата ѝ, съобщиха служители на организацията, цитирани от Франс прес.

,,Централата на ООН е затворена, на място е изпратена полиция'', потвърди пред АФП говорителят на организацията Стефан Дюжарик.

Според служител, пожелал да остане анонимен, "мъж с пистолет заплашва да се самоубие" пред един от входовете на сградата, информира БТА.

Булевардът покрай централата на ООН е затворен за движение. На снимки, видени от АФП, мъжът, заради когото е затворена сградата, се държи за оградата, наблюдаван от полицаи, защитени от микробус.

