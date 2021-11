Байдън освободи 50 милиона барела петрол от стратегическите резерви

Президентът на САЩ Джо Байдън нареди вчера да бъдат освободени от стратегическия резерв 50 милиона барела петрол. Надеждите са, че това ще помогне за намаляване на стойността на горивата, действайки в координация с други страни големи потребители на енергия, включително Индия, Обединеното кралство и Китай, предаде Асошиейтед прес.

Американското решение e насочено към световните енергийни пазари, но целта му е също така да се помогне на американците да се справят с по-високата инфлация и повишаващите се цени на бензина преди Деня на благодарността и пътуванията по време на зимните празници. Сега един галон (3,8 литра) бензин струва около 3,40 долара, което според Американската автомобилна асоциация е с над 50 процента повече от преди една година.

