Новородени бебета са с тежки фрактури след малтретиране от медицинска сестра

Властите в щата Вирджиния, САЩ, са арестували медицинска сестра, жестоко малтретирала три новородени бебета, съобщи “FOX 9”.

Жертвите са с тежки костни фрактури.

Според обвинението 26-годишната Ерин Елизабет Ан Стротман е извършила престъпленията в края на ноември 2024 г.

