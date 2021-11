Хоспитализираха още един член на филмовия екип на уестърна Rust с Алек Болдуин

Още един член на снимачния екип на уестърна Rust с Алек Болдуин е бил приет в болница, съобщи SkyNews.

Осветителят и монтажист Джейсън Милър е бил ухапан от отровен паяк по време на демонтажа на снимачната площадка на филма, който се снима в Ню Мексико.

Снимачният екип на Алек Болдуин бил недоволен от условията на труд и безопасността?

Няколко дни по-късно мъжът е развил некроза на ръцете и сепсис. Пострадалият е откаран в болница, където е претърпял няколко операции. Лекарите се опитват да спрат разпространението на инфекцията и да предотвратят ампутацията на ръката, допълни БТА.

През октомври по време на репетиция за сцена от филма актьорът Алек Болдуин случайно застреля операторката Халина Хъчинс, причинявайки смъртта й, и рани режисьора Джоел Соуза, след като се оказа, че използваният от него реквизитен пистолет е зареден с бойни, вместо с халосни патрони.

Alec Baldwin film shooting: Rust crew member in hospital for 'multiple surgeries' after spider bite https://t.co/gySEVdfrs4