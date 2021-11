Google планира да поднови сътрудничеството с Пентагона

© Getty Images

Американският гигант Google планира да поднови отново сътрудничеството си с Пентагона на технологичната арена, съобщава изданието The New York Times, цитирано от "Фокус".



Tри години след масовия протест на служителите на Google и последвалото оттегляне от съвместна програма с военните за създаване на изкуствен интелект, който може да се използва за целите на ударите с дронове, компанията възнамерява да участва в нов търг на Пентагона за предоставяне на облачни изчислителни услуги, разкриват източници на вестника.



По-рано американската армия се отказа от проекта за облачни изчисления JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) на стойност около 10 милиарда долара и с продължителност 10 години, за който се състезаваха Microsoft и Amazon. От Пентагона обясниха, че вградените в него характеристики вече не отговарят на настоящите изисквания. Точната сума на новото предложение на американските военни все още не е известна, но според The New York Times проектът ще бъде разчетен за половината от посочения по-горе период.

Според изданието новият технологичен търг ще позволи на Google да се върне в сферата на военните договори, които конкурентите от Microsoft и Amazon се опитаха да овладеят в негово отсъствие. Отбелязва се, че във вторник ръководителят на отдела за облачни технологии на Google Томас Куриан се е срещнал с няколко високопоставени служители на Пентагона, включително началника на щаба на ВВС на САЩ Чарлз Браун.

През октомври 2019 г. Пентагонът обяви Microsoft за победител в договор за 10 милиарда долара за предоставяне на услуги за отдалечени изчисления. През януари 2020 г. Amazon поиска от съда да спре изпълнението на договора в очакване на разглеждане на исковете на неговия ръководител Джеф Безос към тази сделка. Според компанията крайното решение е повлияно от позицията на Доналд Тръмп, тогава президент на САЩ, който гледа на основателя на Amazon Безос като на свой политически противник. На 13 февруари 2020 г. американски съд постанови да се спре изпълнението на договора.

