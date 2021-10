Почина Гюнтер от "Приятели"

Почина актьорът Джеймс Майкъл Тайлър. Най-известната му роля е в хитовия сериал "Приятели", където се превъплъща в в Гюнтер - собственикът на кафенето, който е влюбен в Рейчъл.

59-годишният Тайлър е наричан още "седмият приятел" и е известен сред феновете на сериала. Починал е в дома си в Лос Анджелис.

James Michael Tyler has sadly passed away at the age of 59 from prostate cancer. pic.twitter.com/rEsV3uHuMU