Сестрата на шефа на OpenAI го съди за сексуално насилие

Сестрата на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман го обвини в сексуално посегателство върху нея в детството. Алтман отрече твърденията ѝ.

Ан Алтман е подала съдебен иск, в който твърди, че брат ѝ редовно е упражнявал сексуално насилие над нея в периода 1997-2006 г.

В иска, подаден на 6 януари в окръжния съд на САЩ в източния район на Мисури, се твърди, че насилието е започнало, когато тя е била на три години, а Сам Алтман - на 12.

В съвместно изявление на X, заедно с майка си и двамата си братя, Алтман отрича твърденията, като заявява, че „всички тези твърдения са напълно неверни“.

„Да се грижиш за член на семейството, който е изправен пред предизвикателства, свързани с психичното здраве, е невероятно трудно. Тази ситуация причинява огромна болка на цялото ни семейство“, се добавя в изявлението.

В подаденото заявление, с което Би Би Си се е запознала, Ан Алтман твърди, че насилието, което се е случвало в продължение на много години, е включвало и изнасилване.

В иска се допълва, че последният случай на предполагаемото насилие се е случил, когато Сам Алтман е бил възрастен, но тя все още е била непълнолетна.

В иска се настоява за съдебен процес със съдебни заседатели и обезщетение в размер на над 75 000 щатски долара (60 100 британски лири).

Ан Алтман и преди е отправяла подобни обвинения срещу брат си в платформи на социални медии като X.

Семейство Алтман твърдят, че са се опитали да помогнат на дъщеря си и сестра си, като са покрили различни разходи и са ѝ гарантирали „месечна финансова подкрепа, вероятно до края на живота ѝ“.

„Въпреки това Ан продължава да ни иска още пари“, казват те и добавят, че са решили да отговорят публично, след години на напрежение, заради жалбата, подадена от тяхна роднина.

„Най-лошото обвинение, което тя е отправила, е, че е била сексуално малтретирана от Сам, когато е била дете. Твърденията ѝ се промениха значително с течение на времето. В контекста на тази жалба те вече включват твърдения за инциденти, които са се случили, когато Сам е бил над 18 години. Всички тези твърдения са напълно неверни“, твърдят те, пише бТВ.

Сам Олтман е една от най-известните фигури в света на технологиите. В края на 2022 г. калифорнийския стартъп OpenAI стартира генеративния чатбот с изкуствен интелект (AI) ChatGPT.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX