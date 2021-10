Алек Болдуин е с „разбито сърце“ след фаталния изстрел на снимачната площадка

Холивудската звезда Алек Болдуин е с "разбито сърце", след като операторка загина простреляна от него с реквизитен пистолет на снимачна площадка в щата Ню Мексико, съобщиха БТА и Ройтерс.

В Туитър актьорът съобщи, че сътрудничи на полицията в разследването на инцидента.

Болдуин стреля с реквизитен пистолет по време на снимки, уби операторката Халина Хътчинс и рани режисьора Джоуъл Соуза, съобщи шерифството на окръг Санта Фе. Трагичният инцидент стана при снимането край град Санта Фе на уестърна "Rust". Болдуин е и продуцент на филма, в който играе.

Пистолетът, с който е стрелял Болдуин на снимачната площадка, е съдържал един истински патрон, предаде Ройтерс, като се позовава на информация от вътрешно съобщение на регионалния клон на Международната асоциация на театралните работници, цитирана от "Варайъти" и "Индиуайър".

"Единственият истински патрон е бил изстрелян случайно на снимачната площадка от актьора, поразявайки и операторката Халина Хъчинс, и режисьора Джоуъл Соуза", се посочва в съобщението.

"Няма думи, с които да изразя шока и тъгата си от трагичния инцидент, отнел живота на Халина Хъчинс, съпруга, майка и дълбоко ценена наша колежка", написа Болдуин в Туитър. "Поддържам връзка със съпруга й, предлагам подкрепата си на него и семейството му. Сърцето ми е разбито заради съпруга й, сина им и всички, които познаваха и обичаха Халина".

