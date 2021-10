Рекордно голям леден къс с размер на грейпфрут падна при градушка в Куинсланд, предаде Ройтерс, като цитира австралийската метеорологична служба.

Гръмотевична буря се разразила над района на Ялбору на източното австралийско крайбрежие.

Падането на големи ледени късове е доста рядко явление, тъй като те се образуват само при специфични атмосферни условия, съгласно спецификацията, предава БТА.

"В централната част на Куинсланд имаше комбинация от много студен и сух въздух, а също от топъл и влажен въздух," обясняват от метеорологичната служба."След като гръмотевичните бури се разразиха, атмосферата беше изключително нестабилна и това позволи на ледените топчета да продължат да растат, преди гравитацията да ги принуди да паднат на земята. " Според метеоролозите най-големият измерен леден къс е бил с диаметър 16 сантиметра, голяма част от останалите били с диаметър между 12 и 14 сантиметра.

Предупреждение за силни гръмотевични бури остава в сила за части от щата Куинсланд и днес, като се очаква те да обхванат по-големи райони.

Monstrous hailstones measuring 16cm in diameter fell to the ground in central Queensland on Tuesday afternoon, likely setting a new Australian record for hail size.



More at https://t.co/3mUg8dUNmd



Image: Hail at Yalboroo by @samyj_412 on Instagram pic.twitter.com/xC9iYpKPuU