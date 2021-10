От 8 ноември напълно ваксинираните чужденци ще могат да влизат в САЩ

Напълно ваксинирани срещу COVID-19 чуждестранни пътници ще могат да влизат в САЩ от 8 ноември, потвърди в петък Белият дом.

,,Това съобщение и дата се отнасят както за международните въздушни, така и за сухопътните пътувания. Тази политика се ръководи от общественото здраве, строгост и последователност'', написа в Туитър помощник-прессекретарят на Белия дом Кевин Муньос.

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi