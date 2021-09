Крис Рок отправи призив за ваксинация

Крис Рок съобщи, че е бил диагностициран с Ковид-19 и изпрати послание към всички, които все още не са се ваксинирали да го направят, предадоха БТА и Асошиейтед прес.

"Хей, хора, току-що разбрах, че съм с Ковид. Повярвайте ми, не искате това. Ваксинирайте се", написа 56-годишният комик в Туитър в неделя.

Крис Рок по-рано през годината съобщи, че се е ваксинирал. Комикът разкри през май, че е получил еднодозовата ваксина на компания "Джонсън и Джонсън".

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated.