САЩ пуснаха невиждани досега снимки от атентатите на 11 септември

Дведесет години след атентатите на 11 септември 2001 г. "Сикрет сървис"публикува невиждани досега кадри.

Те са направени от агенти на службата, която охранява САЩ. На някои от фотосите се виждат повредените коли на службата в Ню Йорк.

Утре се навършват 20 години, откакто 19 мъже отвлякоха 4 самолета, за да извършат най-смъртоносната терористична атака в сърцето на САЩ в мисия, организирана от лидера на “Ал Кайда” Осама бен Ладен.

Близо 3000 души загубиха живота си в атентатите в Пентагона, Световния търговски център и на борда на полет 93, разбил се в поле в Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива.

Secret Service Deputy Assistant Director Frank Larkin (left) escorting President Bush at Ground Zero on Sept. 14, 2001. (White House photo courtesy of DAD Frank Larkin.) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/PeKCVAXFZg — U.S. Secret Service (@SecretService) September 9, 2021

A photo of the World Trade Center collapsing on September 11 from a Secret Service employee (Donated photo). #September11 #NeverForget pic.twitter.com/sLDieclpHt — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

