Най-малко 17 души загинаха при наводнения в щата Тенеси

Най-малко 17 души, сред които и две бебета близнаци, загинаха при наводнения в окръг Хъмфрис, в американския щат Тенеси, съобщи телевизия Дабълю Кей Ар Ен, позовавайки се на властите, цитирана от ТАСС.

Спасителни екипи претърсваха днес цял ден разрушени къщи и купчините отломки, за да открият десетки хора, които все още се водят за изчезнали, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения в централната част на щата Тенеси, отбелязва Асошиейтед прес.

По думите на кмета на град Уейвърли, към момента 42 души се водят за изчезнали.

По-рано АП съобщи, цитирайки източници от полицията за минимум 10 загинали и 30 пострадали в резултат на стихийното бедствие.

Окръг Хъмфрис се намира на около 100 км от столицата на щата - град Нешвил. Наводненията заляха пътища в района и прекъснаха телефонните връзки, извеждайки от строя комуникационни кули.

