Расте броят на жертвите на мощното земетресение в Хаити

Най-малко 29 са загиналите при земетресението с магнитуд 7,2, което разтърси днес Хаити, като съживи спомените за бедствието през 2010 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Трусът беше усетен в 8:29 ч. местно време (12:29 ч. по Гринуич) на 12 км от град Сен Луи дю сюд, разположен на около 160 км от столицата Порт о Пренс, по данни на Американския геофизичен институт.

Breaking: A large #earthquake has struck in Western Haiti near Les Cayes. The preliminary magnitude 7.2 earthquake is potentially stronger magnitude as the devastating quake that struck #Haiti in 2010. pic.twitter.com/UQUrIc2ACQ — WeatherNation (@WeatherNation) August 14, 2021

Вече е потвърдена смъртта на най-малко 29 души, съобщи на пресконференция Джери Чандлър, директор на хаитянската Гражданска защита.

"Правителството реши тази сутрин да обяви извънредно положение за един месец", заяви премиерът Ариел Анри, като призова жителите на Хаити към солидарност и да не се поддават на паниката. Очаква се в идните часове той да посети мястото на драмата заедно с компетентните власти, за да направи цялостна оценка на ситуацията.

Има потенциал земетресението, унищожило множество сгради, да се окаже по-голямо и с разположен по-близко до повърхността (на 10 км) от това с магнитуд 7, разтърсило Хаити преди 11 години, отбелязва Ройтерс. През 2010 г. загинаха десетки хиляди.

Според очевидци обаче причинените материални щети са по-малки, което означава, че и жертвите вероятно ще са по-малобройни.

First pics from major earthquake this morning in #Haiti are emerging. Jeremie, Les Cayes, Saint Louis du Sud but also Les Anglais have been affected #earthquake pic.twitter.com/lc3USDyr4o — paulwidler (@paulwidler20) August 14, 2021

САЩ предложиха от своя страна незабавна помощ. Президентът Джо Байдън заяви, че възлага координацията на тези действия на Саманта Пауър, директорка на американската агенция за международна помощ, съобщи АФП.

