Един загинал и 12 ранени след серия от нападения в Аризона

Един човек загина и 12 бяха ранени при серия нападения с огнестрелно оръжие, извършени от движещ се автомобил, в предградия на град Финикс, щата Аризона, предадоха световните агенции.

Засега не е ясно дали нападенията, извършени най-малко на 8 места в рамките на около 90 минути, са свързани помежду си.

Задържан е заподозрян, чието име засега не се съобщава, но властите подчертават, че не знаят дали той е извършил всички нападения.

Четирима души са получили рани от куршуми, включително единственият засега загинал, предаде БТА.

Останалите са пострадали вследствие на автомобилни катастрофи, случили се по време на нападенията или са ранени от парчета стъкло, разбило се вследствие на обстрела.

