Расова ненавист: Мюсюлманско семейство бе убито в Канада

Четирима членове на мюсюлманско семейство са били убити, а едно дете - ранено в предумишлено нападение в Канада от мъж, каращ камионетка и врязал се в тях, предаде Франс прес.

Трагедията се разиграла в градчето Лондон в южната част на провинция Онтарио, предаде БТА.

Заподозреният е на 20 години и при разпит е признал вината си. Той е обвинен за четири предумишлени убийства, мотивирани от расовата ненавист.

Жертвите са били набелязани именно защото са били мюсюлмани, заяви Пол Райт, разследващ атаката.

It is sad that in a terrorist attack on Sunday, 4 members of this family, except the little boy, were brutally killed in act of hate against Muslims by ramming a speeding vehicle into them in London, Ontario, Canada.



Islamophobia kills

Islamophobia is against humanity. pic.twitter.com/npXazunPvw