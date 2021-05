Прокуратурата разследва за криминално престъпление компания на Тръмп

Прокуратурата на Ню Йорк е уведомила "Тръмп организейшън", че разследването срещу компанията, управлявана от бившия президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, вече е криминално, а не чисто гражданско, предаде Ройтерс.

Окръжният прокурор на Манхатън, демократът Сайръс Ванс, от над две години разследва бизнес делата на Тръмп от преди да стане президент. Тръмп организейшън засега не е открита за коментар.

Офисът на Ванс посочва в документи, подадени пред съда, че разследва "евентуално обширно и продължително криминално поведение" на "Тръмп организейшън", включително данъчни и застрахователни измами и фалшификация на бизнес отчети.

NEW: The NY Attorney General is now conducting a *criminal* investigation into Trump Org’s financial practices, in addition to its civil probe.



Also, the NY AG seems to working w/the Manhattan DA, as 2 long-running probes of Trump seem to be sharing info.https://t.co/iAK1eXITTk