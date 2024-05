Автобус падна в река в Санкт Петербург, има загинал

Пътнически автобус падна в река Мойка в Санкт Петербург.

Според властите в Санкт Петербург най-малко един човек е загинал, а други петима са били хоспитализирани с наранявания, след като автобуса е паднал от моста.





BUS CRASH IN RUSSIA



A Bus in St Petersburg just crashed into a river, with at least 20 passengers inside



1 person died on the scene, with another two people who died in hospital



The driver has been arrested and he is now being investigated



Do you think this looks… pic.twitter.com/DuhvDTdJ81