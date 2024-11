Всички блокове от бойната глава на ракетата "Орешник" са поразили целите си в Днепър

Всички блокове от бойната глава на балистичната ракета със среден обсег "Орешник“ са достигнали до обекта на украинския военно-промишлен комплекс в Днепър. Целта е била поразена, съобщава ТАСС, като се позовава на Министерството на отбраната в Москва.



"На 21 ноември 2024 година в отговор на използването на американско и британско далекобойно оръжие срещу обекти на територията на Руската федерация въоръжените сили нанесоха комбиниран удар по един от обектите на военно-промишления комплекс на Украйна в Днепър. За първи път в бойни условия бе използвана балистична ракета със среден обсег на действие с неядрено хиперзвукова оборудване "Орешник“. Целта на изстрелването е поразена. Всички блокове от бойната глава достигнаха целта“, се казва в разпространеното съобщение.

Путин потвърди, че Украйна е атакувана с балистична ракета

Според Русия безядрената хиперзвукова балистична ракета е ударила обект на военно-промишления комплекс в Днепър.

Вчера Путин нарече използването на "Орешник" отговор на факта, че САЩ планират да произвеждат и разполагат ракети със среден и по-малък обсег. Путин твърди, че в момента няма средства за противодействие на ракетите "Орешник".

„Ракетите атакуват целта със скорост 10 Маха, което е 2,5-3 километра в секунда. Съвременните системи за противовъздушна отбрана, налични в света и системите за противоракетна отбрана, създадени от американците в Европа, не прихващат такива ракети. Това е изключено“, каза Путин.

Руският президент добави, че след удара по Русия със западни ракети конфликтът в Украйна е придобил глобален характер.

Watch this video, which is now widely circulated in the mass media as the “Flight of the new Oreshnik rocket” and forget about it – because it is another russian fake!



In fact, Kazakhstan can be seen in the footage. Namely, the launch of the Soyuz-2.1a carrier rocket with the… pic.twitter.com/CWu3ukdMdi