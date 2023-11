Видео с Владимир Путин разбуни духовете

Видео с руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През разбуни духовете.

Кадрите бяха публикувани от съветника във вътрешното министрество на Украйна Антон Герашченко в социалната мрежа "Екс", бивша "Туитър".

На кадрите стопанинът на Кремъл на пресконференция с Чжан Юся, заместник-председател на Централния военен съвет на Китай, пита : Извинете, има ли превод? Неизвестен човек му отговаря положително и държавният глава му отговаря: Всичко нормално ли е?

Путин прие заместник-председателя на Централния военен съвет на Китай

Герашченко попита в "Екс": Какво е станало с бузите на Путин?

Под зададения от високопоставения служител в силовото ведомство в Киев въпрос се появиха множество отговори.

Основните версии бяха, че руският президент се е "тунинговал" и се сложил ботокс в части от лицето или че става дума за двойник на Путин.

Малко по-късно днес представителят на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна Андрей Юсов заяви: Президентът на страната-агресор има най-малко трима двойници.

"Кремъл използва дубльори на Путин, за да скрие истинското здравословно състоянеие на президента", каза още той пред украинската медия УНИАН.

В Киев: Владимир Путин има проблеми с наркотиците

What's up with Putin's cheeks? (This is a recent video) pic.twitter.com/5aXQUVWFTQ