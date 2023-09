Путин посрещна Ердоган в Сочи

Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През приветства днес турския държавен глава Реджеп Ердоган Реджеп Тайип Ердоган - турски политик и премиер. Роден на 26 февруари 1954 г. в Истанбул. Завършва в Сочи, предаде БТА, цитирайки Ройтерс.

Путин подчерта в началото на разговора, че двамата лидери са издигнали отношенията между двете страни на "много добро, високо ниво". Руският държавен глава каза още, че двамата ще обърнат внимание и на ситуацията в Украйна. "Ще обсъдим кризата в Украйна, отворени сме за дискусии за зърнената сделка", обясни руският президент.

Съветник на турския лидер: Визитата на Реджеп Ердоган в Русия е жизненоважно за зърнената сделка

Президентите на Русия и Турция ще обърнат внимание и на въпросите, свързани с енергетиката. "Надявам се в най-близко бъдеще да приключим преговорите за турския газоразпределителен център", заяви лидерът на Руската Федерация пред Ердоган. Той допълни, че Русия напредва в сътрудничеството в енергийната сфера с Турция, както и че изграждането на атомната централа "Аккую" присъства в дневния ред.

