Украйна не получава покана за НАТО, но "бъдещето ѝ е там"

На срещата си на върха във Вилнюс държавите от НАТО се съгласиха, че бъдещето на Украйна е в алианса, но няма да отправят официална покана към страната да се присъедини, предаде агенция ДПА, като се позова на декларация, с чието съдържание се е запознала.

"Бъдещето на Украйна е в НАТО", подчертават съюзниците. В същото време те няма да отправят на срещата в литовската столица покана към бившата съветска република да се присъедини към алианса.

Зеленски разкритикува "нерешителността" и "слабостта" на НАТО по въпроса за приемането на Украйна

Това решение до голяма степен отговаря на очакванията, пише БТА.

NATO allies have agreed to simplify the process of Ukraine's entry into the North Atlantic Alliance, Secretary General Jens Stoltenberg said .



"We reiterated that Ukraine will become a member of NATO and agreed to cancel the requirements for an action plan for membership in the… pic.twitter.com/g9tPnNDMP0

