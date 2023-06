Владимир Путин благодари на народа и обяви: Организаторите на този бунт ще бъдат наказани

"Благодаря ви за патриотизма. Организаторите на този бунт ще бъдат наказани с цялата сила на закона. Тази криминална дейност цели да се отслаби държавата. Това заяви в първото си обръщение към нацията след похода на „Вагнер” към Москва руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През.

От Кремъл руският държавен глава подчерта, че всеки опит за изнудване е обречен на неуспех и че Западът и Киев целят руски войници да се избиват едни други.

"В страната ни има огромна външна заплаха. Бунтовниците предадоха и тези, които са привлекли на своя страна. Враговете на Русия и нацистите искаха братоубийство. Искаха руснаците да се убиват един друг. Обществото ни се разкъса", каза още Путин.

"Искам да благодаря на всички служби, които застанаха на пътя на бунтовниците. Благодаря на войниците и командирите на "Вагнер", които се спряха и не тръгнаха към убийствено кръвопролитие. Те могат да се върнат при своите близки в Беларус. Обещавам ви, че ще се боря за всеки от вас", посочи той.

"Искам да благодаря на г-н Лукашенко за усилията му за преодоляване на ситуацията. Решаваща роля изигра консолидацията на обществото", заяви президентът на Русия.

И допълни: "Тази гражданска солидарност показа, че всеки шантаж, всеки опит за предизвикване на вътрешни безредици са обречени на неуспех".

