Шведската активистка за борба с промените в климата Грета Тунберг Грета Тинтин Елеонора Ернман Тунберг, родена на 3 януари 2003 г. е шведска ученичка и климатична отправи обвинения към Русия, че е причинила срутването на стената на язовир "Каховка" в Украйна, наричайки това "екоцид", предаде Ройтерс.

Разрушаването на стената на огромния язовир, намиращ се под руски контрол, в Херсонска област в Южна Украйна, предизвика големи наводнения, които принудиха хиляди местни жители да се евакуират и причиниха екологични щети. Русия и Украйна се обвиняват взаимно за случилото се, отбелязва Ройтерс.

"Този екоцид като продължение на непровокираното пълномащабно нахлуване от страна на Русия в Украйна е поредното зверство, за което светът няма думи. Погледите ни отново са насочени към Русия, която трябва да поеме отговорност за престъпленията си", заяви 20-годишната Грета Тунберг Грета Тинтин Елеонора Ернман Тунберг, родена на 3 януари 2003 г. е шведска ученичка и климатична в Туитър вчера.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb