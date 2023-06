Българин от Херсон: Нямаме връзка с нашенци от Нова Каховка след взрива

"След взривяването на Каховската ВЕЦ най-критична е ситуацията в окупираната украинска територия. Тежка е ситуацията в Новая Каховка, където живеят българи и са под окупация. След бедствието нямаме връзка с тях", това сподели за БТА българинът Юрий Паличев от Херсон, член на управителния съвет на българското дружество в Херсонска област "Хан Кубрат".

Той разказа, че от Херсон и неокупираните територии всички са евакуирани и са в безопасност. До момента всички техни близки и познати българи са живи, няма жертви, стана ясно още от думите му.

"Получих информация, че в едно от окупираните украински села - Саги, близо до град Олешки, нивото на водата е до 4 метра. Хората са на покривите на къщите. Няма как да им се помогне, обмислян е вариантът да ги спасят с лодки, но съществува опасност руснаците да стрелят по тях", допълни още Юрий Паличев.

Заедно със семейството си той успява да се евакуира от Херсон. В момента те се намират в бесарабското българско село Заря, Белгородднестровски район.

"Много наши българи от Болградски район ми се обаждат и предлагат помощ за настаняване на пострадалите. Обаче едва ли хората ще тръгнат за повече време. След няколко дни водата ще спадне и те чакат да се върнат в къщите, за да ги оправят след наводняването", каза Юрий Паличев.

По негови думи най-много българи живеят в град Херсон и Новая Каховка. Обединени са в българско дружество "Хан Кубрат".

"Дълги години бях председател на дружеството, организирахме много български събития. След това за председател бе избран Петър Чумаков. Имахме много набелязани планове, един от тях е откриването на български център, обаче войната попречи на всичко", подчерта Паличев.

Българската общност в Херсонска област наброява близо 1100 души, съгласно последното преброяване в Украйна от 2001 г. Първите няколко български семейства в Херсон се заселват през 1785 г., за което свидетелстват материали от "Историята на заселването на Херсонска област в края на 18 началото на 19 век".

