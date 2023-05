Загинал и ранени при рухване на трибуна на училищен стадион в Ростов на Дон

Рухна зрителска трибуна на стадион на територията на спортно училище в руския град Ростов на Дон, съобщи губернаторът на Ростовска област Василий Голубев, цитиран от ТАСС.

Една жена загина, а 26 души, от които 15 деца, бяха ранени.

Инцидентът е станал по време на детски турнир по футбол, предава БТА.

По думите на ръководителя на градската администрация Алексей Логвиненко причина за инцидента е силен вятър.

