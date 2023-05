Част от сграда в Айова се срути, търсят оцелели

Спасители търсят оцелели под руините на жилищна сграда в Айова, част от която рухна, предаде „Ройтерс”.

Причините за инцидента все още са неизвестни. Жилищната сграда се намира в град Дейвънпорт.

Засега пожарникарите са спасили седем души.

Докато те претърсват обаче е имало и второ срутване.

Сградата е шестетажна, предава Нова телевизия. На горните етажи има апартаменти, на първите – офиси.

