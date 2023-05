Гори спиртна фабрика в Московска област

Гори спиртна фабрика в село Осташьово край Москва

Свидетели съобщават, че са чули две експлозии.

Площта на разразилия се пожар е 2 000 квадратни метра, съобщава каналът ASTRA в Телеграм.

