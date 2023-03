Пожар избухна в научен комплекс край Екатеринбург

Поредният пожар се разрази в Екатеринбург.

Огънят е обхванал площ от 4 хил. кв. м в научно-производствен комплекс в град Арамил край Екатеринбург. От сградата са евакуирани 110 души.

Няма данни за пострадали хора.

По информация на Интерфакс гасенето на пожара се усложнява от заплахата за разпространяване на огъня към склад с лесновъзпламеняваща се течност.

От самото предприятие са отказали коментар за случая.

Поделение и военно окръжие горяха в Русия

Фирмата се занимава с производството на антикорозионни материали за метал и бетон, полимерни покрития за подове и др.

In #Yekaterinburg, there was a strong fire on the territory of a plastics plant. The fire area is 3,000 square meters. pic.twitter.com/XEm3HRmYle