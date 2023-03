Зеленски благодари на грузинците, развяващи знамето на Украйна на протестите

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога благодари на грузинците, че развяват знамето на страната му по време на антиправителствените протести. По думите му това показва уважение, предаде Ройтерс.

"Искаме да бъдем в ЕС и ще бъдем. Искаме Грузия да бъде в ЕС и съм сигурен, че ще бъде", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, предава БТА.

Втора нощ на протести в Грузия

Снощи в грузинската столица Тбилиси за втора поредна вечер имаше сблъсъци между участници в антиправителствени протести и полиция.

Демонстрациите са срещу нов закон за регистрация като "чуждестранни агенти" на организации, получаващи повече от 20 процента от финансирането си отвън.

В интернет бяха публикувани кадри и от по-малки протести в черноморския курортен град Батуми, втория по големина град в Грузия.

Volodymyr Zelenskyy supported the protesters in Georgia



"We want to be in the EU and we will be. We want #Georgia to be in the EU, and I am sure it will be there. We want #Moldova to be in the #EU, and I am sure it will be there. All free nations of Europe deserve this."



pic.twitter.com/5zYSFk1Gct