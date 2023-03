Втора нощ на протести в Грузия

Демонстранти и полиция влязоха в сблъсъци за втора поредна вечер по време на антиправителствените протести в грузинската столица, предадоха агенциите.

Снощи органите на реда отново използваха сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, за да разпръснат протестите срещу така наречения закон за чуждестранните агенти, който според критиците му тласка страната към авторитаризъм.

В разгонването на демонстрантите участваха стотици полицаи, които бяха струпани по улиците около сградата на парламента. За разлика от сблъсъците предишната вечер този път нямаше хвърляне на коктейли "Молотов" и камъни от страна на демонстрантите, макар че най-малко една кола на силите на реда беше преобърната.

Разнеслият се сълзотворен газ над централния столичен булевард "Руставели", където се намира парламента, накара поне част от хилядите демонстранти да се оттеглят.

По данни на министерството на вътрешните работи 77 са общо задържаните по време на първите сблъсъци във вторник вечерта, които избухнаха след приемането на закона на първо четене. Нормативният акт предвижда организации, получаващи повече от 20 процента от финансирането си от чужбина, да бъдат задължени да се регистрират като "чуждестранни агенти", в противен случай да им се налагат значителни глоби.

Управляващата партия "Грузинска мечта" казва, че при написването на закона е използван като образец аналогичен американски нормативен акт, съществуващ от 30-те години на миналия век. Според опоненти на законопроекта като президента Саломе Зурабишвили той напомня на закон, който Русия прие през 2012 г., който беше използван срещу критици на властта, и може да навреди на шансовете на Грузия да влезе в ЕС, предава БТА.

В интервю за Си Ен Ен Зурабишвили призова властите да се въздържат от употреба на сила срещу демонстрантите и окачестви Грузия като жертва на агресия от страна на Москва, която по думите ѝ е решена да запази влиянието си в региона на Кавказ.

"Очевидно Русия няма да се откаже лесно, но тя губи войната си в Украйна", каза тя.

Миналата година ЕС попари надеждите на Грузия за получаване на статут на страна кандидатка за членство с мотива, че Тбилиси трябва да ускори реформите в области като върховенството на закона.

