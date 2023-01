Лекари извадиха невзривила се граната от тялото на украински войник

Военни лекари извършиха единствена по рода си операция под изключително напрежение.

За да спасят живота на пострадал на фронта украински войник, медиците трябваше да извадят от тялото на мъжа граната, за която е съществувала реален риск да експлодира, ако бъде измъкната по-рязко.

Местни медии обясниха, че гранатата е била изстреляна от прикрепен към автомат гранатомет, която поразила войника, но без да се взриви.

Операцията е преминала успешно и пациентът се възстановява.

Whatever happens in this war…

Armed forces surgeon Andriy Verba managed to successfully remove a VOG grenade from a wounded soldier’s body. Two EOD specialists were standing next to the doctor during the operation. The patient is going to be alright. pic.twitter.com/KvV1PANd1T