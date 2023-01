Популярен украински актьор бе ранен тежко при сраженията край Соледар

Известният актьор и доброволец в украинската армия Дмитро Линартович е бил сериозно ранен този вторник в сраженията край Соледар в Донецка област.

Новината бе оповестена от неговия баща, след като разпространи кадри на сина си с превързано лице, който въпреки това окуражава сънародниците си да продължат битката.

Украйна отрече Соледар да е под руски контрол

Според местни медии Линартович е получил тежки наранявания след удар от шрапнел.

Запомнете, че се намираме на богоизбрана Земя. Никога няма да ни пречупят. Ние печелим. Слава Украйна!, казва актьорът в публикуваното в социалните мрежи видео.

